В.Штайнмаер призвал к сближению католиков и протестантов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к тесному сотрудничеству христианских конфессий. Об этом он заявил в "колыбели Реформации" Виттенберге, где в воскресенье, 28 мая, завершился 36-й съезд Евангелической церкви Германии. На службе под открытым небом на берегу Эльбы собрались, по данным организаторов, около 120 000 верующих, сообщает УНН со ссылкой на DPA.
"Еще полвека назад трудно было представить, к которому единения христианских конфессий мы придем", - сказал В.Штайнмайер.
"Тесное сотрудничество христиан идет на пользу всей стране", - заявил президент
За пять дней съезда, который начался 24 мая во Берлине, состоялись около 2,5 тысячи мероприятий, в частности арт-проекты, дискуссионные площадки, практические семинары и чтения Библии. Всего в форуме приняли участие более ста тысяч человек, в том числе экс-президент США Барак Обама. Конференция должна завершиться пикником и концертом.
Напомним, женщина впервые была назначена председателем национального совета Объединенной протестантской церкви Франции.