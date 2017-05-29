В.Штайнмаер призвал к сближению католиков и протестантов

"Еще полвека назад трудно было представить, к которому единения христианских конфессий мы придем", - сказал В.Штайнмайер.

"Тесное сотрудничество христиан идет на пользу всей стране", - заявил президент

За пять дней съезда, который начался 24 мая во Берлине, состоялись около 2,5 тысячи мероприятий, в частности арт-проекты, дискуссионные площадки, практические семинары и чтения Библии. Всего в форуме приняли участие более ста тысяч человек, в том числе экс-президент США Барак Обама. Конференция должна завершиться пикником и концертом.

Напомним, женщина впервые была назначена председателем национального совета Объединенной протестантской церкви Франции.