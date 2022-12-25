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В штаті Техас запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці

В штаті Техас запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці

Київ • УНН

 • 468488 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. В енергетичній системі американського штату Техас запроваджено надзвичайний стан. Про це УНН повідомляє з посиланням на слова заступника міністра енергетики штату Кетлін Хоган.

Цитата

«Цим я встановлюю, що в Техас існує надзвичайна ситуація через нестачу електроенергії, нестачу потужностей для виробництва електроенергії та інші причини», - заявила Хоган.

Був виданий наказ про запровадження НС, що має «служити суспільним інтересам».

Надзвичайна ситуація виникла через значне похолодання, яке спричинило зростання попиту на електроенергію. Влада штату звернулася до федерального уряду США з проханням дозволити Техасу обійти деякі обмеження щодо викидів та норми якості повітря, з тим щоб мати можливість компенсувати дефіцит потужностей. Штат отримав дозвіл на такі заходи на період святкування Різдва.

Як повідомляє The Texas Tribune, днями попит на електроенергію в Техасі перевищив 74 000 мегават, встановивши новий зимовий рекорд. На тлі зростання попиту деякі генеруючі потужності зазнали аварійного вимкнення.

Додамо

Деякі регіони США накрила надзвичайна снігова буря. Особливо постраждали такі штати Вісконсин, Канзас, Кентуккі, Колорадо, Міссурі, Мічиган, Небраска, Огайо, Оклахома, Теннессі та місто Нью-Йорк.

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