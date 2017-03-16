В штаб-квартирі МВФ у Парижі вибухнув лист: є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У штаб квартирі Міжнародного валютного фонду вибухнув лист, внаслідок чого було поранено одну особу, передає УНН з посиланням на Reuters.
За даними французької поліції, в центрі Парижу в офісі Міжнародного валютного фонду вибухнув лист в момент коли його відкрили.
Внаслідок вибуху одна особа отримала легкі поранення.
Наразі поки не відомо хто стоїть за замахом.
Як повідомляв УНН, 15 березня серед пошти, яка надійшла федеральному міністерству фінансів Німеччини, виявили пакет з вибухівкою.