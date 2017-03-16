В штаб-квартире МВФ в Париже взорвалось письмо: есть раненый

По данным французской полиции, в центре Парижа в офисе Международного валютного фонда взорвалось письмо в момент когда его открыли.

В результате взрыва один человек получил легкие ранения.

Сейчас пока не известно кто стоит за покушением.

Как сообщал УНН, 15 марта среди почты, поступившей федеральному министерству финансов Германии, обнаружили пакет со взрывчаткой.