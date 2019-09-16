В середу два комітети Ради проведуть засідання за участі Кулеби і Пристайка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У середу, 18 вересня, відбудеться спільне засідання двох профільних комітетів Верховної Ради за участю віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби і міністра закордонних справ України Вадима Пристайка. Про це повідомив голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“В середу на 15:00 я запрошую всіх зацікавлених — відбудеться спільне засідання за ініціативою двох комітетів — з питань європейської інтеграції і з питань зовнішньої політики, на які запрошені віцепрем’єр-міністр з питань європейської інтеграції, міністр закордонних справ, а також відповідні співробітники Офісу Президента України”, — зазначив Яременко.
При цьому він додав, що віцепрем’єр і міністр уже підтвердили свою участь у заході.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що комітети ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва та з питань інтеграції України з Євросоюзом проведуть спільне засідання 18 вересня.