В среду два комитета Рады проведут заседание с участием Кулебы и Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В среду, 18 сентября, состоится совместное заседание двух профильных комитетов Верховной Рады с участием вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко. Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
“В среду на 15:00 я приглашаю всех заинтересованных — состоится совместное заседание по инициативе двух комитетов — по вопросам европейской интеграции и по вопросам внешней политики, на которые приглашены вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции, министр иностранных дел, а также соответствующие сотрудники Офиса Президента Украины”, — отметил Яременко.
При этом он добавил, что вице-премьер и министр уже подтвердили свое участие в мероприятии.
Напомним, ранее УНН сообщал, что комитеты ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом проведут совместное заседание 18 сентября.