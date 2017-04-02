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В Сербії почалися президентські вибори

В Сербії почалися президентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. О 08:00 по всій Сербії відкрилися 8 523 виборчі дільниці. Вони продовжать роботу до 20:00. Остаточні результати виборів, згідно з конституцією країни, повинні бути опубліковані протягом чотирьох діб з моменту закриття дільниць, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Фаворитом президентських перегонів є чинний прем’єр-міністр Александар Вучич. Більшість аналітиків не сумнівається в тому, що він переможе. Вони сперечаються лише про те, чи зможе А.Вучич набрати більше 50% голосів вже в першому турі або доведеться проводити другий тур.

Дані соціологічного опитування, опублікованого за кілька годин до початку дня тиші дослідним центром Ipsos, свідчать про те, що А.Вучич користується підтримкою 54,3% виборців. На другому місці знаходиться колишній омбудсмен Саша Янкович (група громадян “Сербія без страху”, 12,8% виборців). Третю позицію (9,5%) займає студент-соціолог Лука Максимович, більш відомий під псевдонімом Любиша Прелетачевіч Білий. Четверте місце у екс-глави МЗС країни Вука Єремича (група громадян “Повинно бути краще”, 6,8%).

Як повідомила Республіканська виборча комісія, в голосуванні можуть взяти участь понад 6,7 млн ​​громадян.

Спостереження за виборами президента будуть вести 1 995 місцевих спостерігачів, 126 іноземних спостерігачів з 25 організацій, виборчих комісій та посольств.

Президент Сербії обирається на п’ятирічний термін і не може займати цю посаду більше двох разів.

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