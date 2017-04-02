В Сербии начались президентские выборы

Фаворитом президентской гонки является действующий премьер-министр Александар Вучич. Большинство аналитиков не сомневается в том, что он победит. Они спорят лишь о том, сможет ли А.Вучич набрать более 50% голосов уже в первом туре или придется проводить второй тур. Данные социологического опроса, опубликованного за несколько часов до начала дня тишины исследовательским центром Ipsos, свидетельствуют о том, что А.Вучич пользуется поддержкой 54,3% избирателей.

На втором месте находится бывший омбудсмен Саша Янкович (группа граждан "Сербия без страха", 12,8% избирателей). Третью позицию (9,5%) занимает студент-социолог Лука Максимович, более известный под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. Четвертое место у экс-главы МИД страны Вука Еремича (группа граждан "Должно быть лучше", 6,8%).

Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, в голосовании могут принять участие более 6700000 граждан.

Наблюдение за выборами президента будут вести 1995 местных наблюдателей, 126 иностранных наблюдателей из 25 организаций, избирательных комиссий и посольств.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать эту должность более двух раз.