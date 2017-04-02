В Сербии начались президентские выборы

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 21172 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 99724 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115402 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174040 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127632 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123471 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116297 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106409 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107455 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сербии начались президентские выборы

В Сербии начались президентские выборы

Киев  •  УНН

 • 13227 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В 08:00 по всей Сербии открылись 8523 избирательных участка. Они продолжат работу в 20:00. Окончательные результаты выборов, согласно конституции страны, должны быть опубликованы в течение четырех суток с момента закрытия участков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Фаворитом президентской гонки является действующий премьер-министр Александар Вучич. Большинство аналитиков не сомневается в том, что он победит. Они спорят лишь о том, сможет ли А.Вучич набрать более 50% голосов уже в первом туре или придется проводить второй тур. Данные социологического опроса, опубликованного за несколько часов до начала дня тишины исследовательским центром Ipsos, свидетельствуют о том, что А.Вучич пользуется поддержкой 54,3% избирателей.

На втором месте находится бывший омбудсмен Саша Янкович (группа граждан "Сербия без страха", 12,8% избирателей). Третью позицию (9,5%) занимает студент-социолог Лука Максимович, более известный под псевдонимом Любиша Прелетачевич Белый. Четвертое место у экс-главы МИД страны Вука Еремича (группа граждан "Должно быть лучше", 6,8%).

Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, в голосовании могут принять участие более 6700000 граждан.

Наблюдение за выборами президента будут вести 1995 местных наблюдателей, 126 иностранных наблюдателей из 25 организаций, избирательных комиссий и посольств.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать эту должность более двух раз.

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