В СБУ прокоментували ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Служба безпеки України повідомила про численні порушення Мінських домовленостей з боку російських терористичних військ, що ведуть постійні обстріли з важкого озброєння у районі Авдіївки на Донеччині, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Служба безпеки України фіксує численні порушення Мінських домовленостей з боку російських терористичних військ, що ведуть постійні обстріли з важкого озброєння у районі Авдіївки на Донеччині", - йдеться в повідомленні.
СБУ разом з іншими правоохоронними структурами документує злочини терористів проти цивільного населення.
У відомстві повідомили, що оперативники спецслужби знаходяться в епіцентрі подій та ведуть активну роботу з виявлення та знищення диверсійних груп бойовиків, корегувальників вогню та затримання спільників терористів.
Також співробітники СБУ надають допомогу місцевій владі для уникнення гуманітарної катастрофи і порятунку мирного населення.
Крім того, СБУ наголошує, що сприятиме Спеціальній Моніторинговій Місії ОБСЄ у повному та безперешкодному доступі до всіх територій району проведення антитерористичної операції, у тому числі й до авдіївської промзони.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, бойовики випустили близько сотні снарядів з РСЗВ “Град” в районі Авдіївки.