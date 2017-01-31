В СБУ прокомментировали ситуацию в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о многочисленных нарушениях Минских договоренностей со стороны российских террористических войск, ведущих постоянные обстрелы из тяжелого вооружения в районе Авдеевки Донецкой области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности Украины фиксирует многочисленные нарушения Минских договоренностей со стороны российских террористических войск, ведущих постоянные обстрелы из тяжелого вооружения в районе Авдеевки Донецкой области", - говорится в сообщении.
СБУ вместе с другими правоохранительными структурами документирует преступления террористов против гражданского населения.
В ведомстве сообщили, что оперативники спецслужбы находятся в эпицентре событий и ведут активную работу по выявлению и уничтожению диверсионных групп боевиков, корректировщиков огня и задержанию сообщников террористов.
Также сотрудники СБУ оказывают помощь местным властям во избежание гуманитарной катастрофы и спасения мирного населения.
Кроме того, СБУ отмечает, что будет способствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном и беспрепятственном доступе к территориям района проведения антитеррористической операции, в том числе и в Авдеевский промзоне.
Напомним, как сообщал УНН, боевики выпустили около сотни снарядов из РСЗО "Град" в районе Авдеевки.