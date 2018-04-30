В Санкт-Петербурзі танк переїхав відвідувачів фестивалю
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Вчора, 29 квітня, в Санкт-Петербурзі дорослий чоловік та двоє неповнолітніх під час катання на моделі танка “Т-60”, впали та потрапили під з зазначений транспортний засіб. Про це повідомив слідчий комітет РФ по Санкт-Петербургу, передає УНН.
“Вдень 29 квітня 2018 року в одному з парків, розташованих в Приморському районі Санкт-Петербурга, під час катання на моделі танка „Т-60“ сталося падіння з зазначеного транспортного засобу чоловіки 1985 року народження і двох неповнолітніх 2003 та 2008 року народження, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Всім постраждалим була надана необхідна медична допомога”, — повідомили в відомстві.
Слідчими органами Слідчого комітету Росії по Санкт-Петербургу за даним фактом проводиться дослідча перевірка. В даний час проведено огляд місця події, проводиться комплекс заходів, спрямованих на з’ясування всіх обставин події, в тому числі, направлені запити на витребування дозвільної документації на проведення зазначених заходів.
За результатами дослідчої перевірки буде прийнято процесуальне рішення.
Нагадаємо, на трасі Харків-Сімферополь сталася ДТП за участі двох автомобілів, внаслідок якої загинула 56-річна жінка.