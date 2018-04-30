В Санкт-Петербурге танк переехал посетителей фестиваля

"Днем 29 апреля 2018 года в одном из парков, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, во время катания на модели танка "Т-60" произошло падение с указанного транспортного средства мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия, в том числе, направлены запросы на истребование разрешительной документации на проведение указанных мероприятий.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, на трассе Харьков-Симферополь произошло ДТП с участием двух автомобилей , в результате которого погиб 56-летняя женщина.