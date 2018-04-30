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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Санкт-Петербурге танк переехал посетителей фестиваля

Киев • УНН

 • 21934 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Вчера, 29 апреля, в Санкт-Петербурге взрослый человек и двое несовершеннолетних во время катания на модели танка "Т-60", упали и попали под с указанное транспортное средство. Об этом сообщил следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу, передает УНН.

В Санкт-Петербурге танк переехал посетителей фестиваля

"Днем 29 апреля 2018 года в одном из парков, расположенных в Приморском районе Санкт-Петербурга, во время катания на модели танка "Т-60" произошло падение с указанного транспортного средства мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в ведомстве.

Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств происшествия, в том числе, направлены запросы на истребование разрешительной документации на проведение указанных мероприятий.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, на трассе Харьков-Симферополь произошло ДТП с участием двух автомобилей , в результате которого погиб 56-летняя женщина.

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