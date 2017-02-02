В Румунії на антиурядові протести вийшло понад 300 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста на антиурядові протести, пов’язані зі змінами в кримінальному кодексі і постановою про амністію ув’язнених. По всій країні участь в протестах бере участь більше 300 тисяч осіб, , передає УНН з посиланням на Digi24.ro.
Як передає румунське агентство Аgerpres.ro, в пікетах біля будівлі уряду в Бухаресті беруть участь понад 100 тисяч осіб. Маніфестанти скандують “Злодії!”, “Відставка!”, “Ні амністії”.
Великі протести проходять і в інших містах країни — Клуж-Напока, Галаці, Яссах, Сібіу, Тімішоарі, Бакеу та інших містах країни, де, зазначають, що в цілому на вулиці вийшли 300 тисяч осіб.
Громадяни Румунії побоюються, що в результаті прийняття урядом нових поправок на свободу вийдуть відбувають покарання корумповані політики, а також ряд небезпечних злочинців.
Для забезпечення громадського порядку перед будівлею уряду вишикувалися кордони поліції. Повідомляється, що рух по деяких вулиці столиці ускладнено. Маніфестація проходить мирно.
Раніше прем’єр Сорін Гріндяну зробив запит щодо документу, що дозволяє уряду помилувати ув’язнених, щоб допомогти розвантажити в’язниці. У неділю він сказав, що протести були “політизованими” і розкритикував президента Клауса Йоханніса, який взяв участь в аналогічній акції протесту тиждень тому.
Вказано, що генеральний прокурор Румунії розкритикував план.
Як повідомляв УНН, соціал-демократичний уряд Румунії планував випустити достроково з в’язниць засуджених за корупцію, а також вилучити з кримінального кодексу статтю про зловживання владою з нанесенням шкоди бюджету на суму менше 200 тис. леїв (47,5 тис. дол.).
Під амністію можуть потрапити люди старше 60 років, вагітні жінки, ув’язнені, що мають маленьких дітей, незалежно від звинувачень. Також шанс вийти на свободу мають ті, чий термін ув’язнення не перевищує п’яти років, виключення складуть ті, хто відбуває покарання за кримінальні злочини, а також ті, хто засуджений за сексуальне насильство.