В Румынии на антиправительственные протесты вышли более 300 тыс. человек

Как передает румынское агентство Аgerpres.ro, в пикетах у здания правительства в Бухаресте принимают участие более 100 тыс человек. Манифестанты скандируют "Воры!", "Отставка!", "Нет амнистии".

Большие протесты проходят и в других городах страны - Клуж-Напока, Галац, Яссы, Сибиу, Тимишоара, Бакэу и других городах страны, где, отмечают, что в целом на улицы вышли 300тыс человек.

Граждане Румынии опасаются, что в результате принятия правительством новых поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, а также ряд опасных преступников.

Для обеспечения общественного порядка перед зданием правительства выстроились кордоны полиции. Сообщается, что движение по некоторым улицы столицы затруднено. Манифестация проходит мирно.

Ранее премьер Сорин Гриндяну запросил документа, позволяет правительству помиловать заключенных, чтобы помочь разгрузить тюрьмы. В воскресенье он сказал, что протесты были "политизированными" и раскритиковал президента Клауса Йоханниса, который принял участие в аналогичной акции протеста неделю назад.

Указано, что генеральный прокурор Румынии раскритиковал план.

Как сообщал УНН, социал-демократическое правительство Румынии планировало выпустить досрочно из тюрем осужденных за коррупцию, а также исключить из уголовного кодекса статью о злоупотреблении властью с нанесением ущерба бюджету на сумму менее 200 тыс. Леев (47,5 тыс. долл.).

Под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие маленьких детей, независимо от обвинений. Также шанс выйти на свободу имеют те, чей срок заключения не превышает пяти лет, исключение составят те, кто отбывает наказание за уголовные преступления, а также те, кто осужден за сексуальное насилие.