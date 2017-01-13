В рух деяких тролейбусів в Києві внесуть тимчасові зміни

Із 14 січня 2017 року з метою розвантаження шляхової мережі в районі транспортної розв’язки біля Севастопольської площі вносяться зміни в роботу тролейбусів маршрутів №8, 30, 40, 40к, а саме:

тролейбуси маршруту №8 курсуватимуть у напрямку вул. Ушинського за трасою: ст. м. “Площа Льва Толстого” — вул. Велика Васильківська — вул. Льва Толстого — вул. Володимирська — б-р Тараса Шевченка — просп. Перемоги — просп. Повітрофлотський — вул. Смілянська (без заїзду на вул. Народного Ополчення) — вул. Ушинського, далі за діючим маршрутом;

тролейбуси маршруту №30 курсуватимуть у напрямку вул. Кадетський гай за трасою: вул. Милославська — просп. Володимира Маяковського — просп. Генерала Ватутіна — Московський міст — просп. Степана Бандери — вул. Олени Теліги — вул. Олександра Довженка — вул. Вадима Гетьмана — б-р Чоколівський — просп. Повітрофлотський — вул. Смілянська — вул. Народного Ополчення — вул. Федора Ернста — вул. Івана Пулюя — вул. Кадетський гай;

тролейбуси маршруту №40 курсуватимуть у напрямку вул. Кадетський гай за трасою: ст. м. “Палац спорту” — вул. Еспланадна — вул. Саксаганського — вул. Антоновича — вул. Івана Федорова — вул. Протасів Яр — вул. Солом’янська — просп. Повітрофлотський — вул. Смілянська — вул. Народного Ополчення — вул. Федора Ернста — вул. Івана Пулюя — вул. Кадетський гай;

тролейбуси маршруту №40к курсуватимуть у напрямку вул. Кадетський гай за трасою: вул. Жилянська — вул. Антоновича — вул. Івана Федорова — вул. Протасів Яр — вул. Солом’янська — просп. Повітрофлотський — вул. Смілянська — вул. Народного Ополчення — вул. Федора Ернста — вул. Івана Пулюя — вул. Кадетський гай.

А також, зупинку тролейбусів маршруту №8 “Вулиця Смілянська” перенесено вперед на 120 метрів вулицею Смілянською за перетином із просп. Повітрофлотським.