В движение некоторых троллейбусов в Киеве внесут временные изменения

ukru
12 марта, 19:49 • 109417 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 142827 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 121545 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 118337 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 147603 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 115964 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122531 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130493 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140569 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144766 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

В Харьковской области расследуют избиение волонтерки начальником Лозовского ТЦК: что известно

12 марта, 20:50 • 76342 просмотра
Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

Украинские дроны атаковали россию: Британская разведка проанализировала самый масштабный удар

12 марта, 20:59 • 78842 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 46801 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 62064 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 84627 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 109419 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 142829 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 109101 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 116285 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 147603 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 140913 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 148747 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 153390 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 151639 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 154849 просмотра
Актуальное
В движение некоторых троллейбусов в Киеве внесут временные изменения

В движение некоторых троллейбусов в Киеве внесут временные изменения

Киев • УНН

 • 9822 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В работу киевских троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к вносятся временные изменения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

С 14 января 2017 г. с целью разгрузки дорожной сети в районе транспортной развязки возле Севастопольской площади вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к, а именно:

троллейбусы маршрута №8 будут курсировать в направлении ул. Ушинского по трассе: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Большая Васильковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Победы - ул. Воздухофлотский - ул. Смелянская (без заезда на ул. Народного Ополчения) - ул. Ушинского, далее по действующим маршруту;
троллейбусы маршрута №30 будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ул. Милославская - просп. Владимира Маяковского - просп. Генерала Ватутина - Московский мост - ул. Степана Бандеры - ул. Елены Телиги - ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана - б-р Чоколовский - просп. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Народного Ополчения - ул. Федора Эрнста - ул. Ивана Пулюя - ул. Кадетский гай;
троллейбусы маршрута №40 будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ст. м. "Дворец спорта" - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - просп. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Народного Ополчения - ул. Федора Эрнста - ул. Ивана Пулюя - ул. Кадетский гай;
троллейбусы маршрута №40к будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - просп. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Народного Ополчения - ул. Федора Эрнста - ул. Ивана Пулюя - ул. Кадетский гай.

А также, остановка троллейбусов маршрута №8 "Улица Смелянская" перенесена вперед на 120 метров по улице Смелянской за пересечением с ул. Воздухофлотской.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

Обратиться по вопросам размещения рекламы