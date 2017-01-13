В движение некоторых троллейбусов в Киеве внесут временные изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В работу киевских троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к вносятся временные изменения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
С 14 января 2017 г. с целью разгрузки дорожной сети в районе транспортной развязки возле Севастопольской площади вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к, а именно:
троллейбусы маршрута №8 будут курсировать в направлении ул. Ушинского по трассе: ст. м. "Площадь Льва Толстого" - ул. Большая Васильковская - ул. Льва Толстого - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Победы - ул. Воздухофлотский - ул. Смелянская (без заезда на ул. Народного Ополчения) - ул. Ушинского, далее по действующим маршруту;
троллейбусы маршрута №30 будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ул. Милославская - просп. Владимира Маяковского - просп. Генерала Ватутина - Московский мост - ул. Степана Бандеры - ул. Елены Телиги - ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана - б-р Чоколовский - просп. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Народного Ополчения - ул. Федора Эрнста - ул. Ивана Пулюя - ул. Кадетский гай;
троллейбусы маршрута №40 будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ст. м. "Дворец спорта" - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - просп. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Народного Ополчения - ул. Федора Эрнста - ул. Ивана Пулюя - ул. Кадетский гай;
троллейбусы маршрута №40к будут курсировать в направлении ул. Кадетский гай по трассе: ул. Жилянская - ул. Антоновича - ул. Ивана Федорова - ул. Протасов Яр - ул. Соломенская - просп. Воздухофлотский - ул. Смелянская - ул. Народного Ополчения - ул. Федора Эрнста - ул. Ивана Пулюя - ул. Кадетский гай.
А также, остановка троллейбусов маршрута №8 "Улица Смелянская" перенесена вперед на 120 метров по улице Смелянской за пересечением с ул. Воздухофлотской.