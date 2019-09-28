В Росії за посягання на честь поліцейських в Мережі каратимуть штрафами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Міністерство внутрішніх справ РФ підготувало законопроект, згідно з яким за неповагу до поліцейських в мережі і висловлювання на їхню адресу передбачена така ж відповідальність, як за “злочин” проти влади.
Подібна ініціатива вже опублікована на порталі нормативних правових актів, повідомляє УНН.
Даний законопроект пропонує прийняти глава МВС РФ Володимир Колокольцев. За його словами, як випливає з тексту документа, відповідальність за образи поліцейських може бути накладена за поширення “відомостей порочить характеру” і “посягання на недоторканність честі і гідності поліцейських в інтернеті”.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що давно вже назріла необхідність створення механізму реалізації соціальних гарантій співробітників поліції, а автори законопроекту розраховують, що його приймуть вже на початку наступного року.
За основу даного законопроекту був узятий вже існуючий механізм Закону про покарання за неповагу до влади. Він вступив в силу в березні 2019 року і передбачає штраф до 30 тисяч рублів, (близько 11 тис. грн). Більш того, інтернет-ресурси зобов’язані будуть видаляти подібні висловлювання на першу вимогу Роскомнагляду.
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