В Росії видали методичку для мігрантів у вигляді коміксів

Зазначається, в брошурі відомі персонажі російських казок, зокрема Снігуронька, Купава і Василиса, “допомагають” мігрантам опанувати правила поведінки, вивчити устави і коротку історію Москви.

Так, наприклад, про основні правила при влаштуванні мігранта на роботу розповідає Снігуронька. Василиса на сторінках брошури пояснює жительці Таджикистану, що робити мігрантові, якщо йому відмовили в оформленні патенту, і вчить приїжджих російської мові. Також персонажі казок розповідають, в яких випадках мігрантам забороняють в’їжджати в Росію і що робити в таких ситуаціях.

Для закріплення вивченого матеріалу читачі буклетів можуть пройти тести, а в кінці брошури звіритися з правильними відповідями.

Крім практичної інформації — відомостей про те, у методичці є й екскурсійні матеріали. На сторінках розповідається, куди можна піти в Москві і які історичні місця відвідати: перераховані і проілюстровані основні садибні і спортивні комплекси, місця відпочинку, театри і музеї.

Раніше повідомлялося, що розробка і поширення цієї брошури може обійтися владі в 7,3 мільйона рублів.

Як повідомляв УНН, у Росії жінку на інвалідному візку не пустили у нічний клуб.