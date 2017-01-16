В России выдали методичку для мигрантов в виде комиксов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Москве выпустили методические рекомендации по поведению мигрантов в России в виде комиксов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, в брошюре известные персонажи российских сказок, в частности Снегурочка, Купава и Василиса, "помогают" мигрантам освоить правила поведения, изучить уставы и краткую историю Москвы.
Так, например, основные правила при приеме мигранта на работу рассказывает Снегурочка. Василиса на страницах брошюры объясняет жительнице Таджикистана, что делать мигранту, если ему отказали в оформлении патента, и учит приезжих русскому языку. Также персонажи сказок рассказывают, в каких случаях мигрантам запрещают въезжать в Россию и что делать в таких ситуациях.
Для закрепления изученного материала читатели буклетов могут пройти тесты, а в конце брошюры свериться с правильными ответами.
Кроме практической информации в методичке есть и экскурсионные материалы. На страницах рассказывается, куда можно пойти в Москве и какие исторические места посетить: перечислены и проиллюстрированы основные усадебные и спортивные комплексы, места отдыха, театры и музеи.
Ранее сообщалось, что разработка и распространение этой брошюры может обойтись властям в 7,3 миллиона рублей.
Как сообщал УНН, в России женщину на инвалидной коляске не пустили в ночной клуб.