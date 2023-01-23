В росії не залишилося добре підготовлених бойових частин, весь контингент знаходиться в Сирії – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На території російської федерації не залишилося добре підготовлених бойових частин – боєздатний контингент рф перебуває в Сирії, заявив в інтерв'ю Delfi представник Головного управління розвідки МО Вадим Скібіцький, передає УНН.
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“Зараз у них (росіян – ред.) немає добре підготовлених бойових частин на території росії. Є боєздатний контингент, який перебуває на території Сирії”, – заявив Скібіцький.
Деталі
За словами представника ГУР МОУ, росіяни вилучають зі своїх арсеналів і сховищ все, що тільки можна, намагаються відремонтувати і відновити, привести в бойовий стан – що вимагає багато часу.
Однак радянського озброєння у росії ще багато, вона успішно замінює цим те, що було втрачено під час втрат в Україні.
Він також зазначає, що українська армія знизила військовий потенціал росії, однак “пораненого звіра потрібно добивати, тому що він може кинутися з останніх сил”.
“На сході України весь цей час тривала війна, цей звір накопичив сили і розпочав наступний етап війни. На сьогоднішній день на своїй території ми скували всі бойові частини і підрозділи російської армії, як сухопутні, так і повітряно-десантні…Мобілізаційні ресурси — це зовсім інша підготовка, інша мотивація і інше озброєння, їх відразу видно, вони не можуть успішно воювати”, – констатував Скібіцький.
Доповнення
Скібіцький також заявив, що на озброєнні російської федерації залишилося 550 високоточних ракет, що становить не більше 20% від довоєнних запасів і того, що було вироблено під час війни.