В россии не осталось хорошо подготовленных боевых частей, весь контингент находится в Сирии – ГУР

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“Сейчас у них (россиян – ред.) нет хорошо подготовленных боевых частей на территории россии. Есть боеспособный контингент, который находится на территории Сирии”, – заявил Скибицкий.

Детали

По словам представителя ГУР МОУ, россияне изымают из своих арсеналов и хранилищ все, что только можно, пытаются отремонтировать и восстановить, привести в боевое состояние – что требует много времени.

Однако советского вооружения у россии еще много, она успешно заменяет этим то, что было утрачено в ходе потерь в Украине.

Он также отмечает, что украинская армия снизила военный потенциал рф, однако “раненого зверя нужно добивать, потому что он может кинуться из последних сил”.

“На востоке Украины все это время шла война, этот зверь накопил силы и начал следующий этап войны. На сегодняшний день на своей территории мы сковали все боевые части и подразделения российской армии, как сухопутные, так и воздушно-десантные…Мобилизационные ресурсы — это совсем другая подготовка, другая мотивация и другое вооружение, их сразу видно, они не могут успешно воевать”, – констатировал Скибицкий.

Дополнение

Скибицкий также заявил, что на вооружении российской федерации осталось 550 высокоточных ракет, что составляет не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны.