В Росії погрожують перенести "Євробачення" в іншу країну
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Якщо організатори "Євробачення-2017" не доб'ються дозволу України на в'їзд російської виконавиці Юлії Самойлової для участі в конкурсі, Росія заявить про необхідність перенесення заходу в іншу країну. Про це заявив перший заступник голови міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Росія повинна вимагати від організаторів "Євробачення "допуску нашої співачки Юлії Самойлової до конкурсу. Якщо організатори не зможуть вирішити це питання, ми повинні заявити про необхідність перенесення "Євробачення" в іншу країну", - зазначив В.Джабаров.
Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.
РФ звернеться до РЄ та ООН через заборону в’їзду Ю.Самойловій на територію України.