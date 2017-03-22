В Роси угрожают перенести "Евровидение" в другую страну
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Если организаторы "Евровидения-2017" не добьются разрешения Украины на въезд российской исполнительницы Юлии Самойловой для участия в конкурсе, Россия заявит о необходимости переноса мероприятия в другую страну. Об этом заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Россия должна требовать от организаторов" Евровидения "допуска нашей певицы Юлии Самойловой к конкурсу. Если организаторы не смогут решить этот вопрос, мы должны заявить о необходимости переноса" Евровидения "в другую страну", - отметил В.Джабаров.
Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года.
РФ обратится к СЕ и ООН из-за запрета въезда Ю.Самойловий на территорию Украины.