В Роси угрожают перенести "Евровидение" в другую страну

"Россия должна требовать от организаторов" Евровидения "допуска нашей певицы Юлии Самойловой к конкурсу. Если организаторы не смогут решить этот вопрос, мы должны заявить о необходимости переноса" Евровидения "в другую страну", - отметил В.Джабаров.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года.

РФ обратится к СЕ и ООН из-за запрета въезда Ю.Самойловий на территорию Украины.