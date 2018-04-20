В РНБО прокоментували заборону Telegram в РФ

За його словами, сам Telegram не становить великої загрози для інформаційної безпеки Росії, і він не є непрозорим для російських спецслужб.



“Йдеться про набагато масштабніше питання. Росія вибудовує інформаційну та технічну базу для якихось значущих подій, які можуть відбуватись як всередині країни, так і призвести до ескалації міжнародної ситуації”, - сказав В. Петров.



На його думку, саме таким чином Росія готується як до закриття від зовнішнього світу, так і здійснює мобілізаційну воєнну підготовку.



Водночас Петров повідомив, що Україна минулого року заблокувала деякі російські сайти, які здійснювали антиукраїнську пропаганду. Він зазначив, що блокування інтернет-сайтів, тобто захист власного інформаційного простору, – це поширена практика в країнах Європи.



"Але слід чітко визначати мотивацію. Якщо Україна та Європа, блокуючи інформаційні ресурси, що загрожують інформаційній безпеці, захищає себе від зовнішньої агресії, то Росія робить це для нападу. Тобто в Росії блокування – це питання захисту від власного народу, від проявів його невдоволення. І це зовсім інші речі", - пояснив керівник Служби з питань інформаційної безпеки Апарату РНБО України.



Нагадаємо, Таганський суд в минулу п'ятницю задовольнив заяву Роскомнагляду про блокування доступу до месенджер на території Росії.



Окремим пунктом зазначалося, що рішення підлягає негайному виконанню. Разом з тим суд постановив, що обмеження може бути знято в разі, якщо Telegram надасть ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Але представники Telegram неодноразово заявляли про об'єктивну неможливість виконати такі вимоги.



Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що "конфіденційність не продається, а права людини не повинні бути поставлені під загрозу через страх або жадібність".



Поки ж багатотисячна аудиторія соціальної мережі шукає шляхи обходу блокувань, встановлюючи VPN або спеціальні настройки проксі. Дуров повідомив, що в Telegram будуть використовуватися вбудовані методи обходу блокувань і звичайним користувачам особливих маніпуляцій, для того щоб залишатися в месенджері, не буде потрібно.



Дуров порадив не видаляти і не встановлювати заново Telegram при виникненні проблем із з'єднанням і завантажувати оновлення для додатка.



