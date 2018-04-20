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В СНБО прокомментировали забороть Telegram в РФ

Киев • УНН

 • 13912 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Под эгидой борьбы с социальной сетью Telegram Россия выстраивает информационную и техническую базу для значимых событий, которые могут привести к эскалации международной ситуации. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров, комментируя недавнее блокирование социальной сети Telegram в Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В СНБО прокомментировали забороть Telegram в РФ

По его словам, сам Telegram не представляет большой угрозы для информационной безопасности России, и он не является непрозрачным для российских спецслужб.

"Речь идет о гораздо более масштабном вопросе. Россия выстраивает информационную и техническую базу для каких-то значимых событий, которые могут происходить как внутри страны, так и привести к эскалации международной ситуации ", - сказал Петров.

По его мнению, именно таким образом Россия готовится как к закрытию от внешнего мира, так и осуществляет мобилизационную военную подготовку.

В то же время Петров сообщил, что Украина в прошлом году заблокировала некоторые российские сайты, которые осуществляли антиукраинскую пропаганду. Он отметил, что блокирование интернет-сайтов, то есть защита собственного информационного пространства, - это распространенная практика в странах Европы.

"Но следует четко определять мотивацию. Если Украина и Европа, блокируя информационные ресурсы, которые угрожают информационной безопасности, защищает себя от внешней агрессии, то Россия делает это для нападения. То есть в России блокировки - это вопрос защиты от собственного народа, от проявлений его недовольства. И это совсем другие вещи ", - пояснил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Украины.

Напомним, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории России.

Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".

Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.

Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.

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