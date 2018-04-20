В СНБО прокомментировали забороть Telegram в РФ

По его словам, сам Telegram не представляет большой угрозы для информационной безопасности России, и он не является непрозрачным для российских спецслужб.



"Речь идет о гораздо более масштабном вопросе. Россия выстраивает информационную и техническую базу для каких-то значимых событий, которые могут происходить как внутри страны, так и привести к эскалации международной ситуации ", - сказал Петров.



По его мнению, именно таким образом Россия готовится как к закрытию от внешнего мира, так и осуществляет мобилизационную военную подготовку.



В то же время Петров сообщил, что Украина в прошлом году заблокировала некоторые российские сайты, которые осуществляли антиукраинскую пропаганду. Он отметил, что блокирование интернет-сайтов, то есть защита собственного информационного пространства, - это распространенная практика в странах Европы.



"Но следует четко определять мотивацию. Если Украина и Европа, блокируя информационные ресурсы, которые угрожают информационной безопасности, защищает себя от внешней агрессии, то Россия делает это для нападения. То есть в России блокировки - это вопрос защиты от собственного народа, от проявлений его недовольства. И это совсем другие вещи ", - пояснил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Украины.



Напомним, Таганский суд в минувшую пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировании доступа к мессенджер на территории России.



Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению. Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности выполнить такие требования.



Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что "конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности".



Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси. Дуров сообщил, что в Telegram будут использоваться встроенные методы обхода блокировок и обычным пользователям особых манипуляций, для того чтобы оставаться в мессенджере, не потребуется.



Дуров посоветовал не удалять и не устанавливать заново Telegram при возникновении проблем с соединением и загружать обновления для приложения.



