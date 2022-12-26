В річці знайдено сьомий труп після аварії автобуса в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У понеділок рятувальники виявили тіло жінки на північному заході іспанського регіону Галісія, внаслідок чого кількість загиблих в результаті падіння автобуса в річку напередодні Різдва збільшилася до семи. Про це інформує AFP, передає УНН.
Аварія сталася в суботу, коли автобус перетинав міст через річку Лерес біля села Педре приблизно за 50 км на південь від Сантьяго-де-Компостела. Регіональна газета La Voz de Galicia повідомила, що автобус звалився з висоти майже 30 метрів у річку.
Рятувальники виявили двох тих, хто вижив - водія та жінку-пасажира - і виявили шість тіл під час пошуків, які тривали до Різдва, а ввечері були завершені рятувальні роботи.
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В понеділок вранці поліція відновила пошуки після того, як пасажирка, що вижила, заявила, що її подруга, з якою вона подорожувала, відсутня в списку жертв, повідомив представник цивільної поліції Guardia.
"Сьогодні ми відновили пошуки, і гелікоптер виявив її тіло в річці", - сказав він AFP, зазначивши, що робляться зусилля щодо вилучення її тіла.
"Теоретично, зниклих безвісти більше не повинно бути".
Слідчі з'ясовують причини аварії.
"Тієї ночі погодні умови були дуже поганими", - сказав лідер Галісії Альфонсо Руеда після відвідин місця аварії.
Газета Voz de Galicia повідомила, що серед тих, хто перебував в салоні, були люди, які відвідали своїх близьких у в'язниці.
Guardia заявила, що водій автобуса, що вижив, здав негативний результат на алкоголь і наркотики. Як повідомляють місцеві ЗМІ, у понеділок його виписали з лікарні.