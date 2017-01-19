В РФ заявили про створення нової гіперзвукової зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Російська армія незабаром отримає гіперзвукову зброю. Про це заявив заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"На підході гіперзвукова зброя, яка вимагає використання принципово нових матеріалів і систем управління, які працюють абсолютно в іншому середовищі, в плазмі", - сказав Ю.Борисов.
За його словами, на зміну приходять принципово інші системи озброєння, які засновані на нових фізичних принципах.
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