В РФ заявили про створення нової гіперзвукової зброї

"На підході гіперзвукова зброя, яка вимагає використання принципово нових матеріалів і систем управління, які працюють абсолютно в іншому середовищі, в плазмі", - сказав Ю.Борисов.

За його словами, на зміну приходять принципово інші системи озброєння, які засновані на нових фізичних принципах.

Як повідомляв УНН, в Україні запатентували новий танк T-Rex.