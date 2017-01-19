В РФ заявили о создании нового гиперзвукового оружия

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, работающих абсолютно в другой среде, в плазме", - сказал Ю.Борисов.

По его словам, на смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на новых физических принципах.

Как сообщал УНН, в Украине запатентовали новый танк T-Rex.