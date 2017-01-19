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В РФ заявили о создании нового гиперзвукового оружия

В РФ заявили о создании нового гиперзвукового оружия

Киев • УНН

 • 16390 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Российская армия вскоре получит гиперзвуковое оружие. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, работающих абсолютно в другой среде, в плазме", - сказал Ю.Борисов.

По его словам, на смену приходят принципиально другие системы вооружения, которые основаны на новых физических принципах.

Как сообщал УНН, в Украине запатентовали новый танк T-Rex.

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