В РФ пояснили, чому на засіданні колегії Міноборони сидів патріарх Кирило
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У засіданні колегії Міністерства оборони Росії, яке відбулось 18 грудня, брав участь патріарх Московський і всієї Русі Кирило. Представник Російської православної церкви його присутність назвали “регулярним заходом”, передає УНН з посиланням на “Коммерсант”.
“Патріарх просто завжди на запрошення міністра оборони бере участь в цьому заході. Не більше того”, — пояснив прес-секретар патріарха Олександр Волков.
Він додав, що патріарх був “серед почесних гостей”.
“На цьому його участь закінчується. Це регулярний захід, він приймає в ньому участь як і інші — як глава Держдуми, Ради федерації і так далі”, — уточнив Волков.
Розширене засідання колегії Міністерства оборони провів президент Росії Володимир Путін. Він дав оцінку ходу військового будівництва і діяльності збройних сил в поточному році, визначив основні напрямки подальшого розвитку армії і флоту Росії. З доповіддю виступив також міністр оборони Сергій Шойгу.
Як повідомляв УНН, військові сили Російської Федерації проведуть у наступному році 18,5 тис. різних військових навчань і тренувань.