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В результаті зіткнень в Афганістані було вбито 100 талібів

В результаті зіткнень в Афганістані було вбито 100 талібів

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. В результаті боїв між афганськими урядовими військами і талібами за останню добу загинуло понад 100 повстанців, повідомило в неділю міністерство оборони, яке взяло під контроль військову базу США в неспокійній провінції, передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Американські військові передали Кемп-Антонік в південній провінції Гільменд афганським силам через день після того, як офіційно почали виводити свої військові сили з країни.

За даними міністерства, зіткнення між талібами і урядовими військами відбулися в кількох провінціях, в тому числі в колишньому бастіоні повстанців Кандагарі, де в суботу американські військові нанесли “точний удар”, почавши остаточне виведення військ.

Зазначається, що ще 52 бійця Талібану були поранені в зіткненнях. В міністерстві не повідомляють подробиць про втрати урядових військ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держдеп допустив прихід талібів до влади після виведення військ США з Афганістану

Реакція талібів

Таліби не дали ніяких коментарів з приводу бойових дій, але відомо, що обидві сторони перебільшують втрати, понесені іншою стороною, відзначає агентство.

Контекст

Бої на місцях не припиняються в останні місяці, оскільки мирні зусилля, спрямовані на припинення 20-річного конфлікту, зазнали невдачі.

У суботу американські військові офіційно почали виведення своїх 2,5 тис. військовослужбовців з охопленої насильством країни відповідно до наказу президента Джо Байдена, відданим в минулому місяці.

Афганські офіційні особи повідомили, що всі іноземні війська були доставлені в Баграм, найбільшу американську базу в Афганістані, а звідти вони відправляться в свої країни.

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