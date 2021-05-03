В результате столкновений в Афганистане были убиты 100 талибов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В результате боев между афганскими правительственными войсками и талибами за последние сутки погибли более 100 повстанцев, сообщило в воскресенье министерство обороны, которое взяло под контроль военную базу США в неспокойной провинции, передает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Американские военные передали Кэмп-Антоник в южной провинции Гильменд афганским силам через день после того, как официально начали выводить свои военные силы из страны.
По данным министерства, столкновение между талибами и правительственными войсками произошли в нескольких провинциях, в том числе в бывшем бастионе повстанцев Кандагаре, где в субботу американские военные нанесли “точный удар”, начав окончательный вывод войск.
Отмечается, что еще 52 бойца Талибана были ранены в столкновениях. В министерстве не сообщают подробностей о потерях правительственных войск.
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Реакция талибов
Талибы не дали никаких комментариев по поводу боевых действий, но известно, что обе стороны преувеличивают потери, понесенные другой стороной, отмечает агентство.
Контекст
Бои на местах не прекращаются в последние месяцы, поскольку мирные усилия, направленные на прекращение 20-летнего конфликта, потерпели неудачу.
В субботу американские военные официальноначали вывод своих 2,5 тыс. военнослужащих из охваченной насилием страны в соответствии с приказом президента Джо Байдена, отданным в прошлом месяце.
Афганские официальные лица сообщили, что все иностранные войска были доставлены в Баграм, крупнейшую американскую базу в Афганистане, а оттуда они отправятся в свои страны.