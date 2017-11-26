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В результаті вибуху в китайському Нінбо постраждали 30 осіб

В результаті вибуху в китайському Нінбо постраждали 30 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. В результаті вибуху в місті Нінбо на сході Китаю постраждали не менше 30 людей, вони госпіталізовані. Про це повідомляє УНН з посиланням CGTN.

Інформація про загиблих поки не підтвердилася.

Вибух стався в нежилому будинку в районі Цзянбей. Зазначається, що біля будівлі працювали люди. Причина вибуху на цей момент не встановлена.

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Нагадаємо, вибух стався у вагоні вантажного поїзда на вокзалі в китайському місті Чунцин, в результаті інциденту постраждали семеро людей, йдеться в повідомленні поліції району Цяньцзян.

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