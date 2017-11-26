В результаті вибуху в китайському Нінбо постраждали 30 осіб

Інформація про загиблих поки не підтвердилася.

Вибух стався в нежилому будинку в районі Цзянбей. Зазначається, що біля будівлі працювали люди. Причина вибуху на цей момент не встановлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Китаї 8 осіб загинули при аварії на шахті

Нагадаємо, вибух стався у вагоні вантажного поїзда на вокзалі в китайському місті Чунцин, в результаті інциденту постраждали семеро людей, йдеться в повідомленні поліції району Цяньцзян.