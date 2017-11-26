В результате взрыва в китайском Нинбо пострадали 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В результате взрыва в городе Нинбо на востоке Китая пострадали не менее 30 человек, они госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой CGTN.
Информация о погибших пока не подтвердилась.
Взрыв произошел в нежилом доме в районе Цзянбэй. Отмечается, что у здания работали люди. Причина взрыва на данный момент не установлена.
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Напомним, взрыв произошел в вагоне грузового поезда на вокзале в китайском городе Чунцин, в результате инцидента пострадали семь человек, говорится в сообщении полиции района Цяньцзян.