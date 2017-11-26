В результате взрыва в китайском Нинбо пострадали 30 человек

Информация о погибших пока не подтвердилась.

Взрыв произошел в нежилом доме в районе Цзянбэй. Отмечается, что у здания работали люди. Причина взрыва на данный момент не установлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае 8 человек погибли при аварии на шахте

Напомним, взрыв произошел в вагоне грузового поезда на вокзале в китайском городе Чунцин, в результате инцидента пострадали семь человек, говорится в сообщении полиции района Цяньцзян.