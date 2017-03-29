В результаті вибуху на Донеччині загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні, 29 березня, в приватному будинку на Донеччині стався вибух, двоє людей загинули. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Сьогодні близько 8.15 до Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку стався вибух, внаслідок якого загинули двоє людей.
Під час огляду на місці вибуху правоохоронці виявили запал від гранати. Попередньо встановлено, що смерть двох чоловіків настала внаслідок необережного поводження з боєприпасом.
Одним із потерпілих є хазяїн будинку - місцевий мешканець 1956 року народження, а особа іншого потерпілого встановлюється.
Наразі співробітники поліції встановлюють всі обставини події, які призвели до загибелі чоловіків.
Як повідомляв УНН, у Луцьку в консульстві Польщі вибухнула граната.