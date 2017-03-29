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В результате взрыва в Донецкой области погибли два человека

В результате взрыва в Донецкой области погибли два человека

Киев • УНН

 • 9245 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сегодня, 29 марта, в частном доме в Донецкой области произошел взрыв, два человека погибли. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сегодня около 8.15 в Мирноградськое отделение полиции поступило сообщение о том, что в частном доме произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Во время осмотра на месте взрыва правоохранители обнаружили запал от гранаты. Предварительно установлено, что смерть двух мужчин наступила в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Одним из пострадавших является хозяин дома - местный житель 1956 года, а лицо другого пострадавшего устанавливается.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия, которые привели к гибели мужчин.

Как сообщал УНН, в Луцке в консульстве Польши взорвалась граната.

 

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