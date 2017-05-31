В результаті повеней і зсувів на Шрі-Ланці загинуло понад 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кількість смертей в результаті повеней і зсувів на Шрі-Ланці збільшилася до 203 людей, в той час як 96 осіб вважаються зниклими безвісті, про це повідомили сьогодні у Центр реагування на надзвичайні події Шрі-Ланки (DMC), передає УНН з посиланням на Dailymirror.
У своїй останній доповіді Центр з реагування на надзвичайні події повідомив, що від повені загинуло 203 особи, 96 вважаються зниклими безвісти.
Крім того, зазначається, що в цілому від повені постраждали 631,346 місцевих мешканців, 7,617 будинків були частково пошкоджені, 1508 будинків були зруйновані повністю.
Нагадаємо, близько 2,9 тис. осіб були змушені покинути свої будинки через наймасштабнішу за останні 14 років повінь та зсуви у південній та західній частині Шрі-Ланки, викликані проливними дощами.