В результате наводнений и оползней на Шри-Ланке погибли более 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Количество смертей в результате наводнений и оползней на Шри-Ланке увеличилось до 203 человек, в то время как 96 человек считаются пропавшими без вести, об этом сообщили сегодня в Центр реагирования на чрезвычайные события Шри-Ланки (DMC), передает УНН со ссылкой на Dailymirror.
В своем последнем докладе Центр по реагированию по чрезвычайным происшествиям сообщил, что от наводнения погибли 203 человека, 96 числятся пропавшими без вести.
Кроме того, отмечается, что в целом от наводнения пострадали 631,346 местных жителей, 7,617 домов были частично повреждены, 1508 домов были разрушены полностью.
Напомним, около 2,9 тыс. Человек были вынуждены покинуть свои дома из-за самую масштабную за последние 14 лет наводнение и оползни в южной и западной части Шри-Ланки, вызванные проливными дождями.