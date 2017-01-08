В результаті НП в Кропивницькому загинула людина, п'ятеро постраждали

У коментарі кореспонденту в прес-службі Управління ДСНС у Кіровоградській області повідомили, що о 8:45 надійшло повідомлення від чергового “103” про те, що за адресою Джерельна,79 люди скаржаться на погане самопочуття, яке вони пов’язують з якоюсь невідомою речовиною.

“Ми одна із служб взаємодії, які були залучені до місця події. Коли прибули до місця події наші підрозділи, почали обстежувати територію нашими спеціальними приладами, це газоаналізатори, було забрано проби повітря, але ми маємо можливість встановити ними і виявити лише хімічні речовини аміак, хлор тощо. В результаті наші прилади не відреагували, тобто, забруднення хімічного в повітрі не знайдено, але на місці події присутні були фахівці „Кіровоградгаз“, які обстежили територію своїми приладами і почали обходити квартири під’їзду, в одній з квартир було виявлено тіло загиблого чоловіка 1986 р.н. Мешканці, які скаржились на погане самопочуття, працівниками швидкої були госпіталізовані до лікувальних закладів”, — повідомила керівник прес-служби управління Вікторія Крохмалюк.

Також вона додала, що обставини смерті чоловіка та обставини трагедії наразі встановлюються фахівцями.