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В результате ЧП в Кропивницкому погиб человек, пятеро пострадали

В результате ЧП в Кропивницкому погиб человек, пятеро пострадали

Киев • УНН

 • 10488 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня в Кропивницкому произошло ЧП, в результате которого один человек погиб и по меньшей мере пятеро обратились в медучреждения. По предварительной информации, люди отравились угарным газом. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в Кировоградской областной больнице.

В комментарии корреспонденту в пресс-службе Управления ГосЧС в Кировоградской области сообщили, что в 8:45 поступило сообщение от дежурного "103" о том, что по адресу Родниковая, 79 люди жалуются на плохое самочувствие, которое они связывают с какой-то неизвестным веществом .

"Мы одна из служб взаимодействия, которые были привлечены к месту происшествия. Когда прибыли на место происшествия наши подразделения, начали обследовать территорию нашими специальными приборами, это газоанализаторы, забрали пробы воздуха, но мы имеем возможность установить  ними и выявить только химические вещества аммиак, хлор и тому подобное. В результате наши приборы не отреагировали, то есть, загрязнение химического в воздухе не обнаружено, но на месте происшествия присутствовали специалисты "Кировоградгаз", которые обследовали территорию своими приборами и начали обходить квартиры подъезда, в одной из квартир было обнаружено тело погибшего мужчины 1986 г.р. Жители, которые жаловались на плохое самочувствие, работниками скорой были госпитализированы в лечебные учреждения ", - сообщила руководитель пресс-службы управления Виктория Крохмалюк.

Также она добавила, что обстоятельства смерти мужчины и обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами.

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