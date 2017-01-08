В результате ЧП в Кропивницкому погиб человек, пятеро пострадали
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня в Кропивницкому произошло ЧП, в результате которого один человек погиб и по меньшей мере пятеро обратились в медучреждения. По предварительной информации, люди отравились угарным газом. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в Кировоградской областной больнице.
В комментарии корреспонденту в пресс-службе Управления ГосЧС в Кировоградской области сообщили, что в 8:45 поступило сообщение от дежурного "103" о том, что по адресу Родниковая, 79 люди жалуются на плохое самочувствие, которое они связывают с какой-то неизвестным веществом .
"Мы одна из служб взаимодействия, которые были привлечены к месту происшествия. Когда прибыли на место происшествия наши подразделения, начали обследовать территорию нашими специальными приборами, это газоанализаторы, забрали пробы воздуха, но мы имеем возможность установить ними и выявить только химические вещества аммиак, хлор и тому подобное. В результате наши приборы не отреагировали, то есть, загрязнение химического в воздухе не обнаружено, но на месте происшествия присутствовали специалисты "Кировоградгаз", которые обследовали территорию своими приборами и начали обходить квартиры подъезда, в одной из квартир было обнаружено тело погибшего мужчины 1986 г.р. Жители, которые жаловались на плохое самочувствие, работниками скорой были госпитализированы в лечебные учреждения ", - сообщила руководитель пресс-службы управления Виктория Крохмалюк.
Также она добавила, что обстоятельства смерти мужчины и обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами.