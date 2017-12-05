В результаті нічної ДТП в Одесі загинула одна людина, ще двох госпіталізували

“За попередньою інформацією, водій автомобіля „BMW“, рухаючись по вулиці Генуезькій від площі 10 Квітня, зіткнувся з автомобілем „Cherry“, який рухався в зустрічному напрямку. В результаті зіткнення автомобіль „BMW“ відкинуло на перешкоду — бетонний стовп, після чого він загорівся. Внаслідок дорожньої аварії 37-річна жінка-пасажир автомобіля „Cherry“ загинула на місці події. Водії автомобілів також отримали травми і були доставлені до медичного закладу для надання допомоги”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня смертельна ДТП також сталася на Волині. Внаслідок аварії загинула людина, шістьох постраждалих госпіталізували до лікарні.