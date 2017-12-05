В результате ночного ДТП в Одессе погиб один человек, еще двое госпитализированы

“По предварительной информации, водитель автомобиля „BMW“, двигаясь по улице Генуэзской от площади 10 Апреля, столкнулся с автомобилем „Cherry“, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения автомобиль „BMW“ отбросило на препятствие — бетонный столб, после чего он загорелся. В результате дорожной аварии 37-летняя женщина-пассажир автомобиля „Cherry“ погибла на месте происшествия. Водители автомобилей также получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи”, — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 4 декабря смертельное ДТП также произошло на Волыни. В результате аварии погиб человек, шестерых пострадавших госпитализировали в больницу.