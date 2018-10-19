В результаті ДТП в Мексиці загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У четвер в мексиканському штаті Мічоакан сталося ДТП, 10 людей загинули, понад 10 постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Як повідомив представник відомства цивільного захисту штату, пасажирський автобус в другій половині четверга зіткнувся з вантажівкою біля міста Ангангео, після чого врізався в дерево і будинок, що призвело до загибелі і травм в учасників ДТП.
Причини аварії з'ясовуються.
Нагадаємо, в м.Дніпро в результаті ДТП загинула 1 людина.
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