В результате ДТП в Мексике погибли 10 человек

Как сообщил представитель ведомства гражданской защиты штата, пассажирский автобус во второй половине четверга столкнулся с грузовиком у города Ангангео, после чего врезался в дерево и дом, что привело к гибели и травмам у участников ДТП.

Причины аварии выясняются.



Напомним, в г.Днепр в результате ДТП погиб 1 человек.



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