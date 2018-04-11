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В результаті авіакатастрофи в Алжирі загинули 257 осіб

В результаті авіакатастрофи в Алжирі загинули 257 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. В результаті авіакатастрофи в Алжирі загинули 257 осіб. Про це повідомляє The Associated Press з посиланням на дані Міністерства оборони Алжира, передає УНН.

"Міністерство оборони Алжиру повідомляє, що 257 осіб загинули в наслідок падіння військового літака", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Алжирі розбився військовий літак, на борту якого перебували близько 200 осіб. Літак впав в місті Буфарік, який знаходиться в 30 кілометрах від столиці Алжиру. Повідомляється, що це був військовий літак Іл-78 або Іл-76. Раніше повідомлялось про 105 загиблих.

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