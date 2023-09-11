В районі Зміїного Сили оборони збили російський дрон "Форпост" вартістю близько 6 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. В районі острова Зміїний сили протиповітряної оборони України збили ворожий дрон "Форпост", вартістю близько 6 млн доларів. Він здатен вести розвідку і підсвітлювати лазером цілі для високоточних боєприпасів. Про повідомили Сили оборони півдня, пише УНН.
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“Відмінусований в районі Зміїного силами протиповітряної оборони півдня ворожий дрон «Форпост» - досить цікавий і небезпечний екземпляр. Він здатний не тільки вести розвідку, але й підсвітлювати лазером цілі для високоточних боєприпасів. «Форпост» – багатофункціональний дрон, вартість якого близько 6 млн доларів”, - йдеться у повідомленні.
В якості засобів стеження та спостереження на дроні використовується одна електрооптична і одна інфрачервона камери, що дає можливість використовувати його цілодобово.
«Форпост» може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 250 км, а в оновленій версії і до 350 км.
Після модернізації на БпЛА цього типу, як повідомляється, з’явився й оновлений канал зв’язку, також заявлено про розробку підвісних контейнерів з додатковими системами, зокрема, радара для виявлення цілей на суходолі, комплексу радіотехнічної розвідки, а також ретрансляції сигналу.
Доповнення
Сили оборони у ніч на 11 вересня знищили у небі над Запорізькою, Дніпропетровською та Миколаївською областях 12 ударних дронів типу Shahed запущених російськими військами.