В районі Зміїного Сили оборони збили російський дрон "Форпост" вартістю близько 6 млн доларів

Цитата

“Відмінусований в районі Зміїного силами протиповітряної оборони півдня ворожий дрон «Форпост» - досить цікавий і небезпечний екземпляр. Він здатний не тільки вести розвідку, але й підсвітлювати лазером цілі для високоточних боєприпасів. «Форпост» – багатофункціональний дрон, вартість якого близько 6 млн доларів”, - йдеться у повідомленні.

В якості засобів стеження та спостереження на дроні використовується одна електрооптична і одна інфрачервона камери, що дає можливість використовувати його цілодобово.

«Форпост» може перебувати в польоті близько 18 годин та долати до 250 км, а в оновленій версії і до 350 км.

Після модернізації на БпЛА цього типу, як повідомляється, з’явився й оновлений канал зв’язку, також заявлено про розробку підвісних контейнерів з додатковими системами, зокрема, радара для виявлення цілей на суходолі, комплексу радіотехнічної розвідки, а також ретрансляції сигналу.

Доповнення

Сили оборони у ніч на 11 вересня знищили у небі над Запорізькою, Дніпропетровською та Миколаївською областях 12 ударних дронів типу Shahed запущених російськими військами.