В районе Змеиного Силы обороны сбили российский дрон "Форпост" стоимостью около 6 млн долларов

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“Отминусованный в районе Змеиного силами противовоздушной обороны юга вражеский дрон «Форпост» - довольно интересный и опасный экземпляр. Он способен не только вести разведку, но и подсвечивать лазером цели для высокоточных боеприпасов. «Форпост» – многофункциональный дрон, стоимость которого около 6 млн долларов”, - говорится в сообщении.

В качестве средств слежения и наблюдения на дроне используется одна электрооптическая и одна инфракрасная камеры, что дает возможность использовать его круглосуточно.

«Форпост» может находиться в полете около 18 часов и преодолевать до 250 км, а в обновленной версии и до 350 км.

После модернизации на БпЛА этого типа, как сообщается, появился и обновленный канал связи, также заявлено о разработке подвесных контейнеров с дополнительными системами, в частности, радара для обнаружения целей на суше, комплекса радиотехнической разведки, а также ретрансляции сигнала.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 11 сентября уничтожили в небе над Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях 12 ударных дронов типа Shahed запущенных российскими войсками.