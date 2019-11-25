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В райадміністраціях на Запоріжжі плануються масові скорочення

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Протягом двох місяців районні державні адміністрації Запорізької області мають скоротити 680 працівників. Про це повідомляється в розпорядженні голови Запорізької ОДА, передає УНН.

"…з метою оптимізації структури та штатних розписів районних державних адміністрацій області, зобов’язую зменшити з 01.02.2020 граничну штатну чисельність працівників районних державних адміністрацій Запорізької області згідно з додатком", - йдеться у розпорядженні.

Усього гранична штатна чисельність працівників райдержадміністрацій області зменшиться на 680 осіб.

Перша за кількістю скорочень - Василівська РДА – 61 людина, а остання - Великобілозерська РДА – 8 працівників. Запорізьку ж РДА планують скоротити на 55 осіб.

Департамент фінансів обласної державної адміністрації при визначенні обсягів фондів оплати праці працівників і видатків на утримання районних державних адміністрацій попросили врахувати зміни у граничній штатній чисельності.

Як раніше писав УНН, Гончарук повідомив, що державний бюджет України на 2020 рік формувався з урахуванням того, що будуть скорочуватися районні державні адміністрації.

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