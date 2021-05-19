В рамках Дія City гіг-контракти забезпечать прозорість ІТ-галузі – Владислав Савченко

За його словами нині компанії працюють за моделлю ФОП, і це виглядає досить злагоджено, втім така схема є сірою і потребує змін.

“Гіг-контракти сприятимуть прозорості, а прозорість — це надзвичайно важливий пункт для інвестора”, — заявив він.

Він також розповів, що Дія City створює усі можливості, аби сприяти розвитку ІТ-освіти в Україні і назвав проєкт можливістю правильної синергії бізнесу та держави. На його думку, завдяки такому режиму компанії матимуть можливість реінвестувати у свій розвиток та об’єднувати зусилля резидентів і держави для змін в освіті в принципі.

Савченко наголосив на тому, що якщо в нас зміниться підхід до освіти, ми зможемо розвивати інженерну освіту, а також отримаємо велику кількість закордонних студентів.

Нагадаємо, Дія City — це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-індустрії, що має створити нові прозорі та зрозумілі потенційним іноземним інвесторам правила гри для ІТ-компаній та стартапів. В рамках Дія City пропонується нова форма взаємовідносин між роботодавцем та фахівцем — гіг-контракти, що нададуть працівникам кращий соціальний захист.

Законопроєкт № 4303 про Дія City був схвалений у першому читанні 227 депутатами 15 квітня 2021.

Раніше Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що спеціальний правовий режим Дія City допоможе збільшити доходи від IT з 6 мільярдів до 16,5 мільярда доларів до 2025 року