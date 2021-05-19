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В рамках Действие City гиг-контракты обеспечат прозрачность IТ-отрасли - Владислав Савченко

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 мая. УНН. Действие City предлагает новый формат взаимоотношений между компаниями и специалистами в виде гиг-контрактов с целью содействия прозрачности функционирования индустрии. Об этом на дискуссионной панели “Украина — новый IТ-хаб Европы”, состоявшейся в рамках Всеукраинского Форума “Украина 30. Цифровизация”, заявил Президент Ассоциации программной инженерии Владислав Савченко.

В рамках Действие City гиг-контракты обеспечат прозрачность IТ-отрасли - Владислав Савченко

По его словам в настоящее время компании работают по модели ФЛП, и это выглядит довольно слаженно, впрочем такая схема серая и требует изменений.

“Гиг-контракты будут способствовать прозрачности, а прозрачность — это очень важный пункт для инвестора”, — заявил он.

Он также рассказал, что Дия City создает все возможности, чтобы способствовать развитию ІТ-образования в Украине и назвал проект возможностью правильной синергии бизнеса и государства. По его мнению, благодаря такому режиму компании смогут реинвестировать в свое развитие и объединять усилия резидентов и государства для изменений в образовании в принципе.

Савченко отметил, что если у нас изменится подход к образованию, мы сможем развивать инженерное образование, а также получим большое количество иностранных студентов.

Напомним, Дия City — это специальный правовой и налоговый режим для ІТ-индустрии, что должно создать новые прозрачные и понятные потенциальным иностранным инвесторам правила игры для ІТ-компаний и стартапов. В рамках Дия City предлагается новая форма взаимоотношений между работодателем и специалистом — гиг-контракты, предоставят работникам лучшую социальную защиту.

Законопроект № 4303 о Дия City был одобрен в первом чтении 227 депутатами 15 апреля 2021 года.

Ранее Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что специальный правовой режим Дия City поможет увеличить доходы от IT с 6 миллиардов до 16,5 миллиарда долларов до 2025 года

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