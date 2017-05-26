В.Рабінович: в Одесі 56 білбордів "За життя з Вадимом Рабіновичем" прибрали за наказом зверху
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Народний депутат, голова підкомітету з прав людини, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович обурений тим, що в Одесі заклеїли його білборди. Про це політик заявив на сторінці в Facebook, передає УНН.
За словами народного депутата, до приїзду президента в Одесі невідомі заклеїли білборди телепередачі "За життя з Вадимом Рабіновичем".
"Приїхав до Одеси, де мене чекала "приємна" звістка. Сьогодні перед прибуттям до Одеси Петра Порошенка (природно, вночі) 56 бігбордів "За життя з Вадимом Рабіновичем" були заклеєні за наказом зверху. Бігборд на шляху проходження кортежу з аеропорту був заклеєний бадьорими і веселими дітьми, які явно радіють життю", - написав парламентарій.
Політик пообіцяв подати до суду "на тих, хто це зробив, хоча прекрасно розуміє, що це стрілочники".
"Адже насправді за спиною цієї кричущої дурниці стоять ті, хто занурюють нас в безодню мракобісся, забороняючи нам розмовляти, читати сайти, думати і бачити. Дякуємо. Я думаю, що це... рішення додасть ще безліч прихильників партії, тих, хто бачить, що так далі жити не можна", - резюмував В.Рабінович.
Закінчив лідер партії пост фразою: "Скажіть, на цьому тлі Янукович не починає вже здаватися демократом? Навіть при ньому такого не було".
Нагадаємо, що Вадим Рабінович вимагає проведення дострокових парламентських виборів, щоб вирішити політичну і економічну кризу в країні.